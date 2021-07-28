Турция и Азербайджан готовятся к созданию совместной тюркской армии

Анкара, 28 июля. Анкара и Баку обсуждают возможность создания совместной тюркской армии. Об этом заявил глава турецкого парламента Мустафа Шентоп.

По его словам, углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военной сфере предусмотрено Шушинской декларацией, которая была подписана лидерами Турции и Азербайджана.

«Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии», — отметил Шентоп.

Он также добавил, что в рамках этих договоренностей Анкара и Баку проводят совместные военные учения, которые способствуют развитию отношений между братскими странами.