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Патриарх Кирилл обратился к Владимиру Зеленскому в День крещения Руси

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:19
Политика
Патриарх Кирилл обратился к Владимиру Зеленскому в День крещения Руси
vologda-oblast.ru  /  Пресс-служба администрации губернатора Вологодской области

Москва, 28 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительную телеграмму по случаю празднования Дня крещения Руси.

Послание опубликовано на сайте Русской православной церкви. В письме автор выразил надежду на положительный отклик правительства и УПЦ. Он отметил, что праздник представляет большую ценность для миллионов жителей Украины.

Несмотря на разногласия между странами, РПЦ продолжит относиться к Киеву как к святому месту крещенской купели. Об этом ранее заявил протоиерей Игорь Якимчук, добавив, что православная церковь Украины — это неудачный политический проект местных властей.

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патриарх Кирилл украина россия
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