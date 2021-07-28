Патриарх Кирилл обратился к Владимиру Зеленскому в День крещения Руси

Москва, 28 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительную телеграмму по случаю празднования Дня крещения Руси.

Послание опубликовано на сайте Русской православной церкви. В письме автор выразил надежду на положительный отклик правительства и УПЦ. Он отметил, что праздник представляет большую ценность для миллионов жителей Украины.

Несмотря на разногласия между странами, РПЦ продолжит относиться к Киеву как к святому месту крещенской купели. Об этом ранее заявил протоиерей Игорь Якимчук, добавив, что православная церковь Украины — это неудачный политический проект местных властей.