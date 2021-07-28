Шойгу: ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению

Душанбе, 28 июля. Ситуация по периметру стран Шанхайской организации сотрудничества крайне сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность продолжают угрожать мирному развитию и безопасности стран — членов ШОС.

«На данном этапе, безусловно, особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечен в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя», — отметил Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства выразил благодарность Таджикистану за радушный прием и гостеприимство, а также пообещал таджикским друзьям поддержку и сохранение стабильности в регионе с помощью совместных усилий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия ВС США и сил НАТО в Афганистане завершилась провалом, в результате чего обстановка в регионе стремительно деградирует.