Продавец обуви назвал девять простых способов уничтожить неприятный запах из ботинок

Сочи, 28 июля. Неприятный запах из туфель и ботинок доставляет порой немало проблем. Опытный продавец обуви составил топ-9 полезных советов, как избавиться от резкого амбре из кроссовок.

Подборку советов составил блогер Сергей из Сочи после общения с владельцем магазина обуви, где он не раз был покупателем. Продавец оказался опытным и рассказал сочинцу, как ухаживать за летними туфлями, кроссовками и ботинками, чтобы они не издавали неприятного запаха.

Совет первый — менять обувь каждый день. Несмотря на странность совета, все оказалось просто. Влажную от пота обувь нужно хорошо высушить, по возможности, на солнце. В это время носить другие тапочки или кеды. Для тех, кому первый совет не подходит, есть еще восемь.

Совет второй — использовать лимонный сок, уксус или перекись водорода. Нужно намочить тряпку в жидкости и тщательно протереть внутреннюю часть обуви. Надевать предмет гардероба можно только после того, как он высохнет. Ноги тоже нужно вымыть с использованием лимонного сока или уксуса, это усилит ощущение чистоты, рекомендует эксперт.

Совет третий — тальк для ног. Он продается повсеместно, купить его не составит труда. Тальком нужно обработать внутренние части обуви перед выходом из дома. Можно использовать детскую присыпку или специальные средства в виде дезодорантов для обуви и ног.

Совет четвертый — лимон, апельсин или грейпфрут. Самый вкусный и вдвойне полезный метод. Цитрусовые нужно купить и съесть, как советует автор дзен-канала «Сочинский Сибиряк». Для этого варианта мякоть не потребуются.

«Когда вы скормили кому-то несколько апельсинов, берете побольше шкурок и вставляете плотненько в свои туфли на ночь. На утро ваша обувь вместе с вашими ногами будет приятно отдавать свежим апельсинчиком», — пишет Сергей.

Совет пятый — применять эфирные масла. В основном используют масло мяты, розы, апельсина и лаванды, все зависит от вкуса. Старую газету или любую другую бумагу нужно смять в комок, смочить эфирным маслом и плотно набить обувь на ночь. Утром приятный аромат из ботинок гарантирован.

Совет шестой — кофейные зерна. Использовать нужно именно зерна, их нужно поместить в обувь и оставить на длительное время. Кофе придется выкинуть, зато кроссовки будут благоухать.

Способ седьмой — засыпать пищевую соду. Она является абсорбентом и впитает все неприятные запахи, достаточно покрыть подошву тонким слоем порошка. Розами тапки пахнуть не будут, но вонять перестанут, шутит автор канала.

Способ восьмой — пакетики чая. Самый беззатратный способ, так как в ход идут уже использованные пакетики. Их нужно высушить и положить в обувь на ночь, чем больше пакетиков, тем лучше они впитают посторонние запахи.

Способ девятый — применить водку. Необходимо развести алкоголь с водой пополам и добавить пару капель эфирного масла. Этот состав заливают в емкость с распылителем и обрызгивают обувь перед выходом из дома.

Чтобы не навредить своим ногам, нужно правильно выбирать обувь. Врач травматолог-ортопед объяснил, на что обратить внимание при покупке спортивной или повседневной обуви.