Новый палубный самолет даст «МиГу» шанс на возрождение

Проект перспективного палубного истребителя пятого поколения может способствовать возрождению самолетостроительной корпорации «МиГ». Но для начала «мигарям» придется убедить инвесторов в перспективности этого проекта.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший планы «МиГа».

facebook.com / РСК МиГ

«Палубник» плюс беспилотник

За громкой презентацией на МАКС-2021 разработанного ПАО «Компания Сухой» легкого сверхзвукового однодвигательного истребителя пятого поколения, получившего экспортное название «Checkmate», практически незамеченной осталась новость о новом проекте АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Согласно информации от 26 июля, «МиГ» приступил к разработке перспективного палубного истребителя пятого поколения, который будет выполнен с применением технологии «стелс».

Источник в отечественном ОПК раскрыл следующие данные о будущей машине:

— перспективный «палубник» может быть выполнен в версии истребителя с вертикальными взлетом и посадкой;

— ожидается, что самолет будет создан в размерности многофункционального легкого истребителя поколения «4++» МиГ-35, чья презентация состоялась на МАКС-2019;

— первые опытные образцы машины планируется выпустить в ближайшие несколько лет;

— новый палубный истребитель от «МиГ» будет создаваться в рамках комплекса — «палубник» плюс беспилотник массой более десяти тонн, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло»;

— беспилотник будет применяться совместно с истребителем в рамках концепции «верного ведомого». Его функции — либо заправка, либо совместное нанесение ударов. При создании «верного ведомого» для палубного истребителя «МиГ» сможет использовать наработки по разведывательно-ударному БПЛА «Скат», разрабатываемого как минимум с 2007 года.

Ранее на МАКС-2021 «МиГ» представил ряд масштабных моделей перспективных летательных аппаратов, среди которых присутствовали модели двухдвигательного, выполненного по аэродинамической схеме «утка», палубного истребителя, и однодвигательного, выполненного по аэродинамической схеме «летающее крыло», беспилотника.

Соответствуют ли эти модели летательным аппаратам, упомянутым в сообщениях отечественных СМИ от 26 июля, — неизвестно.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Прорывная триада «Сухого»

Что можно сказать о новом проекте «МиГ»? Со стороны он выглядит как попытка «мигарей» вскочить в уходящий поезд, на котором уже несется в светлое будущее «Сухой». Поясним, о чем речь.

На текущий момент «Сухой» реализует прорывную триаду: тяжелый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, легкий истребитель пятого поколения «Checkmate» и тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник». К этому следует присовокупить информацию от 27 июля о том, что «Сухой» уже разрабатывает двухместную версию Су-57. Согласно официальной информации, она будет служить командной машиной для тактической группы из четырех «Охотников». От себя добавим, что двухместная версия «пятьдесят седьмого», вероятно, также сможет выполнять и функции учебно-боевого самолета.

Обратим внимание, что проекты Су-57, «Checkmate» и С-70 «Охотник» в немалой степени унифицированы. Они поддерживают друг друга в технологиях, опыте и эксплуатации. Например, в «Checkmate» явно проступают многие черты Су-57. А еще проекты «Сухого» далеко вышли за рамки масштабных моделей: Су-57 поступает в ВКС, «Охотник» в следующем году должен закончить испытания, а «Checkmate» был представлен на МАКС-2021 в виде уже опытно-экспериментального образца.

На текущий момент ничего подобного прорывной триаде «Сухого» «МиГ» не имеет, а значит конкурировать новому проекту «мигарей» (еще один истребитель пятого поколения в комплексе с БПЛА) с самолетами «Су» будет очень трудно, если вообще возможно.

Еще больше это впечатление усиливается, если вспомнить про такую немаловажную деталь, как финансирование проектов. «Сухому» удалось реализовать немало экспортных контрактов, прибыль от которых позволила профинансировать разработку элементов самолета пятого поколения. Созданный таким образом технический задел и позволил «Сухому» создать свою прорывную триаду. «МиГ» в последнее время похвастаться крупными поставками за рубеж своих истребителей не мог и поэтому не имел серьезной финансовой основы для разработки собственных прорывных проектов.

Теоретически «МиГ» может рассчитывать на получение финансирования от «Ростеха», но последний, как главный бенефициар отечественного авиационного кластера, очень жестко и прагматично использует инвестиции в проекты. Поэтому выбирая между уже существующей в металле прорывной троицей «Сухого» и масштабными моделями «МиГ», «Ростех» с высокой долей вероятности предпочтет вложиться в разработки первого, а не второго.

Global Look Press / Checkmate

«Очень мало, очень дорого»

Так что же, попытка «МиГ» со своим проектом вскочить в поезд, на котором уже мчится в светлое будущее «Сухой», обречена на неудачу? Нюансы, которые мы упоминали выше, говорят в пользу именно такой перспективы. Но здесь, как говорится, есть одно «но». Применительно к проекту перспективного истребителя пятого поколения от «МиГ» этим «но» является прилагательное «палубный».

Не секрет, что распад СССР привел палубную авиацию отечественного ВМФ в состояние упадка. «Нитка» — уникальный учебно-тренировочный комплекс для подготовки летного состава палубной авиации — вместе с Крымом «ушел» на Украину. Из ранее немалого числа крейсеров, способных обеспечивать действия палубной авиации, в составе отечественного ВМФ остался один лишь тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Являясь головным кораблем проекта 1143.5, «Кузнецов» так и не смог излечиться от многих своих «детских болезней», что не лучшим образом сказалось на эффективности корабля в роли плавучего аэродрома. В 2017 году крейсер встал на ремонт и модернизацию. Гибель в 2018-м плавучего дока ПД-50 существенно сдвинула вправо срок окончания работ, так что на данный момент «Кузнецов» все еще в строй не вернулся.

Числящиеся в его авиагруппе «палубники» создавались из расчета взлета с трамплина («Кузнецов» катапульт не имел), а потому, кроме тяжелого авианесущего крейсера, они могли базироваться только на сухопутных аэродромах, где их палубный функционал оставался невостребованным. Ну, а поскольку «Кузнецов» в нашем ВМФ остается единственным авианесущим крейсером, самолеты для него выпускались малыми сериями, что существенно повышало стоимость этих узкоспециализированных «палубников».

В общем, с «палубниками» классической конструкции получалась схема «очень мало, очень дорого, а значит — не выгодно». С учетом неочевидной даты возвращения «Кузнецова» в строй все это выливалось в вывод «не очень нужно». О необходимости постройки новых авианесущих кораблей для ВМФ РФ говорилось немало, но по объективным причинам дальше демонстрации масштабных моделей долгое время дело не шло, и это превращало «не очень нужно» в «не нужно вообще».

Однако в последнее время ситуация стала меняться. Разработка «палубников» классической конструкции, покидающих взлетную палубу с помощью катапульты или трамплина, по-прежнему в России оптимизма не вызывала. А вот у палубных самолетов с вертикальным взлетом и посадкой шанс, похоже, появился.

wikimedia.org/Wal Nelowkin/CC BY-SA 4.0 /

Окно возможностей для «МиГ»

Для начала еще в 2014 году в состав России вернулся Крым, а вместе с ним — и «Нитка». В 2015-м Франция расторгла контракт с РФ на поставку двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль». Строить классические авианосцы Россия по-прежнему была не готова, но востребованность в отечественном флоте универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев сомнений не вызывала.

Поэтому в июле 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи были заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900. Куда более крупные, чем «Мистрали», корабли этого проекта рассчитаны на использование достаточно многочисленной палубной группы не только вертолетов, но и БПЛА. Также не исключено, что корабли проекта 23900 смогут нести самолеты вертикального взлета и посадки — это качественно усилило бы возможности новых «десантников».

Тут-то и открывается окно возможностей для «МиГ». Ни Су-57, ни «Checkmate» возможностью вертикального взлета и посадки не обладают, а вот для перспективного палубного истребителя пятого поколения от «МиГ» такая возможность заявлена.

Не лишним будет вспомнить, что в советские времена именно «МиГ» создал палубный штурмовик Як-38 и многоцелевой сверхзвуковой всепогодный палубный самолет Як-141. Обе машины являлись самолетами вертикального взлета и посадки, то есть пусть и в прошлом, но компетенциями в области создания таких «палубников» «МиГ» обладал.

Ввод в строй кораблей проекта 23900 намечен на 2028-2029 годы. Может ли «МиГ» к этому времени создать палубный истребитель (скорее — многофункциональный самолет) пятого поколения вертикального взлета и посадки? Как нам кажется, при наличии достаточного финансирования — вполне может.

Следует учитывать, что вслед за первой парой кораблей проекта 23900 может последовать заказ для ВМФ РФ и других аналогичных кораблей. При этом за рубежом создание многофункциональных кораблей умеренного водоизмещения, на которых могут базироваться не только вертолеты, но и самолеты-«вертикалки», — современный тренд. Раньше за рубежом нишу палубных «вертикалок» занимали разнообразные вариации британских самолетов Harrier, сейчас же ее завоевывает американский F-35B. Однако, последний крайне дорог, да и не всем потенциальным покупателям Штаты готовы поставлять этот самолет.

Таким образом, если новая «вертикалка» от «МиГ» окажется дешевле F-35B и при этом будет обладать сопоставимыми с американской машиной летно-техническими характеристиками, то своего покупателя перспективный палубный самолет «мигарей» найдет не только в России, но и за ее пределами. А запуск в большую серию снизит себестоимость нового самолета, что сделает его еще более привлекательным для потенциальных покупателей.

Это может стать началом ренессанса АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». Но чтобы сделать первый шаг к этому, «мигари» для начала должны убедить инвесторов в перспективности проекта своего нового самолета. Получится ли это у «МиГ», покажет время.