Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:55
12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
12:43
Армия
Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями
12:42
Общество
Координационный совет институтов культуры и искусств появится в России
12:42
Общество
Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
12:39
Армия
EurAsian Times: российский Су-75 может стать решающим фактором в войне Индии с Китаем
Все новости

В австрийской компании OMV сообщили о дате завершающих работ на «Северном потоке — 2»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:04
Политика
В австрийской компании OMV сообщили о дате завершающих работ на «Северном потоке — 2»
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Вена, 28 июля. Завершающие реализацию «Северного потока — 2» работы ожидаются во второй половине 2021 года, сообщили в австрийской компании OMV.

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил о пусконаладочных работах на «СП-2». Кроме того, в объединении поддержали соглашение США и Германии по проекту.

Представители OMV уверены, что договоренность президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет способствовать завершению строительства трубопровода.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал европейские государства бойкотировать «СП-2». Он считает трубопровод якобы «энергетической угрозой».

Вернуться назад

Все новости / Политика / В австрийской компании OMV сообщили о дате завершающих работ на «Северном потоке — 2»
газопровод omv сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru