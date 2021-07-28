В австрийской компании OMV сообщили о дате завершающих работ на «Северном потоке — 2»

Вена, 28 июля. Завершающие реализацию «Северного потока — 2» работы ожидаются во второй половине 2021 года, сообщили в австрийской компании OMV.

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил о пусконаладочных работах на «СП-2». Кроме того, в объединении поддержали соглашение США и Германии по проекту.

Представители OMV уверены, что договоренность президента Соединенных Штатов Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет способствовать завершению строительства трубопровода.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал европейские государства бойкотировать «СП-2». Он считает трубопровод якобы «энергетической угрозой».