Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:55
12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
12:43
Армия
Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями
12:42
Общество
Координационный совет институтов культуры и искусств появится в России
12:42
Общество
Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
12:39
Армия
EurAsian Times: российский Су-75 может стать решающим фактором в войне Индии с Китаем
Все новости

Сборная России по баскетболу в формате 3х3 вышла в финал ОИ в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 12:20
Спорт
Сборная России по баскетболу в формате 3х3 вышла в финал ОИ в Токио
3x3.russiabasket.ru  /  Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»

Токио, 28 июля. Российские баскетболисты сенсационно обыграли команду Сербии в четвертьфинале летних Олимпийских игр со счетом 21:10 и сыграют в главном матче соревнований.

Сборная Сербии до полуфинальной встречи против россиян выиграла семь матчей подряд, в том числе и у сборной России на групповом этапе со счетом 21:10. Однако нашей команде удалось взять более чем убедительный реванш с аналогичным результатом.

Лучшим игроком прошедший встречи стал Александр Зуев, который набрал 11 очков. Россияне в финале турнира сразятся с победителем пары Латвия — Бельгия.

Ранее Госдума попросила оргкомитет наказать журналиста за неудобные вопросы Даниилу Медведеву. Российский спортсмен пришел на послематчевую пресс-конференцию, где получил вопрос от журналиста из Чили по поводу того, что «русские спортсмены — обманщики». Медведев попросил службу безопасности вывести представителя СМИ из зала.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сборная России по баскетболу в формате 3х3 вышла в финал ОИ в Токио
баскетбол олимпиада сборная россии сборная сербии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru