Сборная России по баскетболу в формате 3х3 вышла в финал ОИ в Токио

Токио, 28 июля. Российские баскетболисты сенсационно обыграли команду Сербии в четвертьфинале летних Олимпийских игр со счетом 21:10 и сыграют в главном матче соревнований.

Сборная Сербии до полуфинальной встречи против россиян выиграла семь матчей подряд, в том числе и у сборной России на групповом этапе со счетом 21:10. Однако нашей команде удалось взять более чем убедительный реванш с аналогичным результатом.

Лучшим игроком прошедший встречи стал Александр Зуев, который набрал 11 очков. Россияне в финале турнира сразятся с победителем пары Латвия — Бельгия.

Ранее Госдума попросила оргкомитет наказать журналиста за неудобные вопросы Даниилу Медведеву. Российский спортсмен пришел на послематчевую пресс-конференцию, где получил вопрос от журналиста из Чили по поводу того, что «русские спортсмены — обманщики». Медведев попросил службу безопасности вывести представителя СМИ из зала.