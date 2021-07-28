Star Парад с Даной Борисовой. Как зарабатывают миллионы популярные тиктокеры?

В новом выпуске программы Star Парад гостем Даны Борисовой стал петербургский спортсмен, пранкер и тиктокер Саид Джафаров. Обсудили многомиллионные заработки молодых блогеров, а также то, как научиться создавать интересный контент и найти подход к сердцу зрителя в Интернете.

По словам Даны Борисовой, наступила «эпоха TikTok». Многие молодые люди, в том числе школьники, прилично зарабатывают, снимая короткие видеоролики. Блогер Саид Джафаров старается прививать молодому поколению важность здорового образа жизни, на его социальные сети подписано более четырех миллионов человек. Гость рассказал о своем творческом пути, о том, как зарабатывает на хлеб, а также о славе Дани Милохина, и как попасть в TikTok House.