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Лента
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Star Парад с Даной Борисовой. Как зарабатывают миллионы популярные тиктокеры?
Общество
Star Парад с Даной Борисовой. Как зарабатывают миллионы популярные тиктокеры?

В новом выпуске программы Star Парад гостем Даны Борисовой стал петербургский спортсмен, пранкер и тиктокер Саид Джафаров. Обсудили многомиллионные заработки молодых блогеров, а также то, как научиться создавать интересный контент и найти подход к сердцу зрителя в Интернете.

По словам Даны Борисовой, наступила «эпоха TikTok». Многие молодые люди, в том числе школьники, прилично зарабатывают, снимая короткие видеоролики. Блогер Саид Джафаров старается прививать молодому поколению важность здорового образа жизни, на его социальные сети подписано более четырех миллионов человек. Гость рассказал о своем творческом пути, о том, как зарабатывает на хлеб, а также о славе Дани Милохина, и как попасть в TikTok House.

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