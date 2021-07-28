Байден заявил об экономических проблемах России, не понимая, о какой стране говорит

Президент США Джо Байден, выступая на встрече в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, сделал ряд заявлений по поводу итогов встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в середине прошлого месяца в Женеве. В частности, глава Белого дома заявил, что у Путина «проблемы», поскольку из активов у России только «нефть и ядерное оружие».

Что характерно: американский президент опять забыл текст и не только не смог ответить на вопрос о реальных экономических показателях нашей страны, но и оговорился, сказав, что Россия является одной из восьми «самых маленьких экономик мира».

В принципе, история подобных заявлений со стороны США тянется уже довольно давно. Первые громкие слова подобного рода произнес Барак Обама, когда в январе 2015 года бодро рапортовал перед конгрессом о том, что российская экономика «порвана в клочья», а сама Россия «изолирована». И да — называя Россию «страной-бензоколонкой».

А если почитать заголовки российских газет в период с 2016 по 2020 год, то можно с удивлением обнаружить, что предыдущий американский лидер, Дональд Трамп, регулярно наносил «сокрушительные удары» по российской экономике, рублю, промышленности нашей страны, нашим политическим и экономическим элитам… И список «сокрушительных ударов» тянется в поисковике «Яндекса» страниц на десять, если не больше. И «все такие разные, а можно все посмотреть?»

Параллельно, правда, при этом экспертное сообщество при американских президентских администрациях и прочих профильных структурах заявляло нечто прямо противоположное. Например, советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в августе 2020 года заявлял, что США «ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России...» А Россия между тем изобретала вакцину от коронавируса и первой в мире ее изобрела, наращивала экспорт зерна, выходила в глобальные лидеры по золотому запасу в своих стратегических финансовых резервах.

Федеральное агентство новостей /

Собственно, нынешнее заявление Байдена звучит ровно в той же канве. И обусловлено оно не столько внешними, сколько внутренними причинами. Американского президента сейчас нещадно критикуют за то, что он слишком «мягок» с Россией и вообще «прогибается под Путина».

Интересно, кстати, что в декабре 2020 от подобных реплик и отношения Байдена предостерегала бывшая помощница Трампа Фиона Хилл. В одном из интервью она подчеркнула:

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не хотели думать о России слишком много…»

Она также отметила, что команде Байдена и ему самому «придется думать иначе». Кажется, совет не был принят к сведению, как минимум на уровне публичной риторики.

Естественно, критикуют Байдена республиканцы. Но эта волна пошла и по крупнейшим американским СМИ. А потому нынешнему главе США нужно «держать марку» и для этого рассказывать о российских экономических и энергетических «проблемах». Правда, заявления эти, стоит повториться, все равно звучат без цифр и конкретики.

И здесь, наверное, стоит хотя бы минимальную конкретику ввести. Так вот, Байден, кажется, оговорился не только про «маленькую экономику», но и про число «восемь». Дело в том, что в рамках рейтинга МВФ по итогам 2020 года по уровню ВВП на первом месте находится Китай, США — на втором, а Россия на шестом месте. Обгоняя, например, Британию, Францию, Бразилию и Индонезию.

Более того, именно 27 июля, в день, когда Байден заявил об «экономических проблемах» Путина, МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 4,4%. Еще в январе МВФ прогнозировал 3% роста, через несколько месяцев — уже 3,8%, так что и нынешние цифры, может статься, не последние.

Но все это некие абстрактные проценты, малопонятные большинству людей. Байден же снова заговорил про нефть, намекая на «нефтяную игру», на которой сидит Россия. Но и в данном случае у американского президента несколько устаревшие сведения.

ФБА «Экономика сегодня» /

Здесь достаточно вспомнить итоги подсчетов Росстата за 2020 год, в рамках которых доля нефти в российском ВВП составляет 15,2%. И продолжает снижаться. Ну и слова Путина в сентябре 2020 года о том, что «если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети».

Что это все значит? Что несмотря на все еще сильную зависимость от нефти и газа, с каждым годом она становится все меньше. И будет еще меньше, если посмотреть на российские глобальные энергетические проекты. Во-первых, это атомная энергетика, которая сейчас выстраивается в совершенно уникальные инфраструктурные формы. И единственная в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов», по поводу которой бушуют специально нанятые «зеленые» всего «прогрессивного человечества» — это только вершина айсберга.

Есть еще, например, проект Пенжинской приливной электростанции, которая не про атомную энергию, но тоже уникальный и наукоемкий проект. Во-первых, это «зеленая энергетика» в чистом виде. То есть тут уже мировое сообщество не напугаешь «новым Чернобылем». Энергия приливов, что вы хотели? Экологичнее просто некуда. Во-вторых, даже сейчас, по прогнозам международных экспертов, она станет «крупнейшей в мире по установленной мощности и по выработке электричества в год гидравлической электростанцией». Более того, уже сейчас рассматриваются варианты поставок излишков этой энергии в страны Южной Азии. Чтобы было понятно, Пенжинскую ПЭС планируют строить в Магаданской области и в Камчатском крае, а излишки легко пойдут в Азию. О производстве и продаже жидкого водорода, которые планируется осуществлять на площадке этой станции, адептам «страны-бензоколонки» лучше вообще не рассказывать, дабы поберечь их психическое здоровье.

И это только энергетика. Еще можно вспомнить, что Россия, например, является крупнейшим мировым поставщиком зерна, что в принципе наш агрокомплекс, невзирая ни на что, уже несколько лет активно развивается и бьет рекорды. Можно вспомнить и о высокотехнологичных отраслях, от космонавтики до электронных систем, микробиологии и химии. Но по каждому из этих сюжетов нужно писать отдельный материал.

Федеральное агентство новостей /

В заключение все же стоит сказать пару и о ядерном оружии. Оно действительно является гарантом нашей стабильности и безопасности. Ровно потому, что пока тем же США нечего противопоставить нашим гиперзвуковым ракетам, как-то у нас и с экономикой, и с политикой все более или менее стабильно. Именно поэтому в Вашингтоне как вышли из «Открытого неба», так и не планируют в него возвращаться, а разговор об иных договоренностях по сдерживанию и сокращению оружия массового поражения у России с США идет туго.

Мы-то готовы, у нас и кроме оружия есть масса всего интересного, но вот Америка такой готовности не демонстрирует. Поэтому кто тут держится только за оружие и за топливо — это еще вопрос.