Медицинский юрист объяснил, как оспорить отказ терапевта дать медотвод от прививки

В России нередки случаи, когда терапевты не направляют пациентов с хроническими заболеваниями на дополнительные обследования перед вакцинацией, но при этом отказывают в медотводе. Медицинский юрист Алексей Горяинов объяснил ФАН порядок действий в случае, если пациент хочет оспорить решение врача.

По словам Горяинова, оспорить решение врача можно обратившись к заведующему поликлинического отделения или руководству медицинской организации.

«Для этого желательно предоставить сведения, подтверждающие, что конкретно врач-терапевт не учел при определении противопоказаний, — сообщил медицинский юрист. — При этом надо понимать, что показания есть абсолютные и относительные».

Эксперт добавил, что в качестве альтернативы можно обратиться к узкому специалисту в иной организации, получить там документы, подтверждающие противопоказания, и предоставить их терапевту.

«Далее в случае его несогласия составляется обращение к главному врачу в письменном виде, — продолжил Горяинов. — Прикладываются копии документов, подтверждающих наличие противопоказаний. В качестве причины жалобы следует указать некачественную медицинскую помощь в виде ненадлежащей диагностики. Далее главный врач соберет врачебную комиссию и разрешит вопрос. При наличии реальных противопоказаний врачи не пойдут на отказ от выдачи заключения о медотводе».

В заключение медицинский юрист прокомментировал ситуации, когда руководство требует своих сотрудников подписать заявление об увольнении, несмотря на наличие официального медотвода. Он сообщил, что это, к сожалению, довольно распространенная проблема. В этом случае следует обращаться в Государственную инспекцию труда.

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