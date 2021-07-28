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Стрела подъемного крана упала на стройке в Волгограде

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:49
Происшествия
Стрела подъемного крана упала на стройке в Волгограде
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Волгоград, 28 июля. На стройке локальных очистных сооружений на 7-й Гвардейской произошло ЧП. Подробности происшествия в социальных сетях рассказали очевидцы.

По словам местного жителя, он ехал по Нулевой продольной. В это время гусеничный кран поднимал деталь очистных сооружений. Внезапно стрела накренилась и упала, едва не зацепив черный внедорожник Mitsubishi.

Через час на место происшествия прибыл еще один подъемный кран на шасси грузовика КАМАЗ, и рабочие занялись восстановительными работами. Информация о пострадавших не поступала.

Еще одно ЧП произошло в Кузбассе. Там опрокинулся грузовик. Местные жители помогали спастись дальнобойщику из Уссурийска, пишет газета A42.

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италия чп кран стройка
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