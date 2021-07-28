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Новый лоукостер в России создадут на базе S7 Group

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:53
Общество
Новый лоукостер в России создадут на базе S7 Group
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Москва, 28 июля. Решение о создании нового российского лоукостера приняли в компании S7 Group, сообщила глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

Ожидается, что новая компания-лоукостер будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 мест. Запустить полеты планируется в июле 2022 года. Филева рассказала об этом во время пресс-конференции.

Авиакомпания станет отдельной единицей с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, при этом она сохранит общего акционера. Пост генерального директора займет Григорий Давыдов из S7 Airlines.

Известно, что с 9 июля российский перевозчик S7 возобновил авиасообщение с Болгарией. Ранее оно было остановлено из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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