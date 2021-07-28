ФАН публикует кадры рухнувшего самолета у трассы в Амурской области

Благовещенск, 28 июля. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Амурской области. В распоряжении ФАН появилось видео, на котором запечатлены последствия аварии.

Самолет Cessna упал возле федеральной трассы «Амур». По предварительной версии, у воздушного судна отказал двигатель. Инцидент, согласно последним данным, обошелся без жертв.

Аналогичный инцидент произошел около села Калинка в Хабаровском крае. При крушении легкомоторного самолета Р-2002 погиб один человек, второго госпитализировали с травмами, сообщало издание Deita.