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ФАН публикует кадры рухнувшего самолета у трассы в Амурской области

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:43
Происшествия
ФАН публикует кадры рухнувшего самолета у трассы в Амурской области
Федеральное агентство новостей

Благовещенск, 28 июля. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Амурской области. В распоряжении ФАН появилось видео, на котором запечатлены последствия аварии.

Самолет Cessna упал возле федеральной трассы «Амур». По предварительной версии, у воздушного судна отказал двигатель. Инцидент, согласно последним данным, обошелся без жертв.

Аналогичный инцидент произошел около села Калинка в Хабаровском крае. При крушении легкомоторного самолета Р-2002 погиб один человек, второго госпитализировали с травмами, сообщало издание Deita.

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самолет крушение благовещенск амур жесткая посадка
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