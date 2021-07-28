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Госдума попросила оргкомитет наказать журналиста за неудобные вопросы Медведеву

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:38
Спорт
Госдума попросила оргкомитет наказать журналиста за неудобные вопросы Медведеву
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 28 июля. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил недовольство инцидентом, произошедшем после матча теннисного турнира в Токио, где Даниил Медведев обыграл представителя Италии Фабио Фоньини.

Российский спортсмен пришел на послематчевую пресс-конференцию, где получил вопрос от журналиста из Чили по поводу того, что «русские спортсмены — обманщики». Медведев, в свою очередь, попросил службу безопасности вывести представителя СМИ из зала. Спортивный журналист должен быть наказан по всей строгости закона, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран», — приводит слова специалиста ТАСС

Даниил Медведев одержал трудную победу над своим соперником из Италии Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Ценность виктории заключается в том, что россиянину стало плохо во время второго сета, однако спортсмен смог прийти в себя и продолжить встречу, передает 360.tv.

Ранее стало известно, что Симона Байлз не примет участие в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Эту новость подтвердил официальный аккаунт сборной США по гимнастике в Twitter.

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медведев теннис фоньини
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