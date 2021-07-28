Бывшая подруга Бородиной на фоне ее развода решилась на откровенные признания

Москва, 28 июля. Бывшая подруга бессменной ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной призналась, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону после прекращения общения с теледивой.

Особое место в жизни телеведущей Ксении Бородиной всегда занимали подруги. Звезда «Дома-2» даже создала специальный чат под названием «прачка», где делилась с приятельницей свежими сплетнями и откровенно рассказывала им о перипетиях в личной жизни. В этой группе состояла и блогер Наталья Пушкина, однако в 2019 году Бородина неожиданно исключила подругу из чата.

Позже оказалось, что звезде пришла в ярость из-за слов Пушкиной в адрес ее младшей дочери. Якобы знакомая посмела негативно высказаться о наследнице Ксении Бородиной. Сейчас телеведущая находится в процессе развода со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Она получает много слов поддержки от подписчиков в Instagram, многие из которых считают ее чуть ли не жертвой. Однако Наталья Пушкина решила откровенно рассказать, как ужасно относится к людям сама звезда.

По словам блогера, Бородина делает из подруг «удобных заек» и пытается всячески властвовать над ними. Она отметила, что телезвезда даже перестает общаться с приятельницами, если те посмели перечить ей по малейшему поводу.

«Я соскочила и стала возвращаться к себе. К эмоциям, к своему мнению, к желанию соглашаться со всеми. Ко мне вернулось мое личное мнение», — призналась Пушкина на своей странице в Instagram.

В конце июня Бородина объявила о разводе с супругом. Судя по всему, телеведущая готовилась к расставанию с Омаровым. За месяц до подачи заявления о расторжении брака она переписала дорогой особняк на мать.