Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:54
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
12:43
Армия
Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями
12:42
Общество
Координационный совет институтов культуры и искусств появится в России
12:42
Общество
Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
12:39
Армия
EurAsian Times: российский Су-75 может стать решающим фактором в войне Индии с Китаем
12:39
Экономика
Траты россиян на бензин выросли за последние пять лет
Все новости

Бывшая подруга Бородиной на фоне ее развода решилась на откровенные признания
Шоу-бизнес
Бывшая подруга Бородиной на фоне ее развода решилась на откровенные признания
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 28 июля. Бывшая подруга бессменной ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной призналась, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону после прекращения общения с теледивой.

Особое место в жизни телеведущей Ксении Бородиной всегда занимали подруги. Звезда «Дома-2» даже создала специальный чат под названием «прачка», где делилась с приятельницей свежими сплетнями и откровенно рассказывала им о перипетиях в личной жизни. В этой группе состояла и блогер Наталья Пушкина, однако в 2019 году Бородина неожиданно исключила подругу из чата.

Позже оказалось, что звезде пришла в ярость из-за слов Пушкиной в адрес ее младшей дочери. Якобы знакомая посмела негативно высказаться о наследнице Ксении Бородиной. Сейчас телеведущая находится в процессе развода со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Она получает много слов поддержки от подписчиков в Instagram, многие из которых считают ее чуть ли не жертвой. Однако Наталья Пушкина решила откровенно рассказать, как ужасно относится к людям сама звезда.

По словам блогера, Бородина делает из подруг «удобных заек» и пытается всячески властвовать над ними. Она отметила, что телезвезда даже перестает общаться с приятельницами, если те посмели перечить ей по малейшему поводу.

«Я соскочила и стала возвращаться к себе. К эмоциям, к своему мнению, к желанию соглашаться со всеми. Ко мне вернулось мое личное мнение», — призналась Пушкина на своей странице в Instagram.

В конце июня Бородина объявила о разводе с супругом. Судя по всему, телеведущая готовилась к расставанию с Омаровым. За месяц до подачи заявления о расторжении брака она переписала дорогой особняк на мать.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая подруга Бородиной на фоне ее развода решилась на откровенные признания
отношения дом-2 бородина дружба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru