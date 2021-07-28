Волков учит сторонников нарушать законодательство РФ с помощью VPN и криптовалюты

Скрывающийся в Литве Леонид Волков на фоне блокировки Роскомнадзором сайтов команды осужденного Алексея Навального призывает сторонников использовать виртуальные частные сети (VPN) для обхода действующего законодательства РФ. Уже не в первый раз сбежавший от российского правосудия провокатор пытается вовлечь доверчивых людей посредством соцсетей в различные авантюры, фактически подставляя их под крупные штрафы и уголовные наказания.

Российский регулятор 26 июля заблокировал доступ к десяткам интернет-ресурсов, включая сайты «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и связанных с ним структур. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций также пресекла работу Navalny.com, ресурсов Леонида Волкова, Олега Степанова, Любови Соболь, проекта Анастасии Васильевой «Альянс врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и других.

Причина блокировки — распространение «пропаганды запрещенной экстремистской деятельности». Так, в отношении одноименного сайта Навального Генпрокуратура вынесла решение еще 15 июля 2021 года в соответствии со статьей 15.3 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.0702021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Команда оппозиционера, отбывающего наказание в одной из колоний Владимирской области, раскритиковала решение компетентных органов РФ в социальных сетях. Однако бывший руководитель сети штабов Навального4 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) Леонид Волков, похоже, не сильно удивился. В своем Twitter-аккаунте он решил продолжить популяризацию VPN-сервисов, позволяющих пользователям обходить блокировки запрещенных ресурсов.

Федеральное агентство новостей /

Однако Волков забыл предупредить аудиторию, что за использование VPN в качестве инструмента для доступа к контенту, заблокированному в РФ, гражданам может грозить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч. Не стоит забывать, что сам Волков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ. Ранее СМИ сообщали, что он получил вид на жительство (ВНЖ) в Литве и даже обзавелся собственной рекламной компанией Digital Duck.

В начале минувшего месяца обустроившийся в прибалтийском государстве давний соратник Навального рекламировал в соцсети видеоролик, в котором рассказывается, как пользоваться VPN. Впрочем, вовлечение доверчивых сторонников в подобные авантюры стало для Волкова уже привычным делом. Ранее он призывал перечислять пожертвования на биткоин-кошелек ФБК, которым в последнее время он единолично заведует. При этом он вводил потенциальных спонсоров в заблуждение, заверяя в безопасности и анонимности такого способа поддержки либералов, причастных к деятельности экстремистских организаций осужденного оппозиционера. А продвигаемая им площадка для осуществления криптовалютных транзакций — Binance — и вовсе попала под запрет в Великобритании в конце июня.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, прежде чем поддаваться на убеждения кого-либо из членов команды Навального, стоит сперва обратиться к открытым источникам информации и оценить возможные последствия. Сбежавшим из России оппозиционерам совершенно безразлична судьба их немногочисленных сторонников, которых они подобными манипуляциями и призывами подводят к нарушению действующего законодательства РФ. Редакция ФАН настоятельно рекомендует не прибегать к использованию VPN-сервисов, особенно если речь идет о попытке обойти блокировку запрещенного Роскомнадзором сайта.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало интервью бывшего координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова изданию «Газета.ru», который призвал россиян не верить сбежавшей из страны верхушке ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

4 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.