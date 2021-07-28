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Кому в России с 1 августа повысят пенсии, сколько денег получат семьи с детьми
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Экономика
Кому в России с 1 августа повысят пенсии, сколько денег получат семьи с детьми
Федеральное агентство новостей  / 

Начало нового месяца традиционно принесет гражданам России очередные изменения. Не станет исключением и 1 августа 2021 года. Подробнее — в материале ФАН.

Кому повысят пенсии

Больная тема — пенсии работающих пенсионеров, которые не индексировались с 2016 года, — пока остается на повестке дня. Принципиально решение об индексации принято: соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Однако ни формат, ни сроки индексации, ни категории пенсионеров, которых она коснется, пока не определены. Возможно, ясность в этом вопросе наступит уже в ближайшие недели.

О чем можно сказать точно — о небольшом увеличении пенсий этой категории граждан, которое произойдет уже с 1 августа. Это, конечно, не полноценная индексация, а перерасчет за то, что на работающих пенсионеров работодатель делал отчисления в пенсионный фонд. Размер прибавки к пенсии будет невелик, максимум — около 180 рублей.

Кому в России с 1 августа повысят пенсии, сколько денег получат семьи с детьми
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее о благотворном влиянии индексации пенсий на экономику и на социальное «самочувствие» граждан рассказывала заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена Драпеко.

На индексацию выплат за весь пропущенный период уже в августе могут рассчитывать пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в июне 2021 года.

Ближайшая полноценная индексация будет проведена осенью, она коснется военных пенсионеров и приравненных к ним категорий граждан.

Выплаты на детей

С 1 августа родителям детей школьного возраста начнут начислять по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Деньги предназначены на подготовку к школе, выплата является разовой, но планируется сделать ее ежегодной. Деньги можно будет получить только в безналичной форме. Большинство родителей уже предварительно оформили выплату, перечисление денег на счета граждан планируется начать не позднее 16 августа, возможно, и раньше.

О других изменениях, которые ждут россиян в последний летний месяц, будет рассказано в публикациях ФАН.

Кому в России с 1 августа повысят пенсии, сколько денег получат семьи с детьми
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Экономика / Кому в России с 1 августа повысят пенсии, сколько денег получат семьи с детьми
индексация пенсий пенсии выплаты на детей
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