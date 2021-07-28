Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 12:53
12:53
Происшествия
Беглецы из колонии в Шамхале получили новые сроки
12:51
Общество
Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением
12:49
Происшествия
Подросток на Mercedes спровоцировал ДТП с пострадавшей в Зеленограде
12:47
Общество
Памятник искусства освятили на Куликовом Поле в День крещения Руси
12:45
Происшествия
Оперативники задержали соседей за избиение петербуржца до смерти в парадной жилого дома
12:45
Общество
Самое большое в Евразии панно с таблицей Менделеева появилось в Подмосковье
12:43
Армия
Антонов: РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями
12:42
Общество
Координационный совет институтов культуры и искусств появится в России
12:42
Общество
Еще 5 вагонов самарского метро капитально обновят до конца года
12:39
Армия
EurAsian Times: российский Су-75 может стать решающим фактором в войне Индии с Китаем
Все новости

Заподозренная в беременности Пэрис Хилтон опровергла слухи о будущем ребенке
Шоу-бизнес
Заподозренная в беременности Пэрис Хилтон опровергла слухи о будущем ребенке
Global Look Press  /  Charlie Steffens/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 28 июля. Светская львица и актриса Пэрис Хилтон ответила на слухи о ее беременности. Знаменитость сообщила, что пока не ждет ребенка.

О будущем пополнении в семье Хилтон написало издание Page Six со ссылкой на анонимный источник. СМИ сообщало, что знаменитая блондинка, скорее всего, ждет двойню. Заподозренная в беременности светская львица опровергла сведения о будущем ребенке в своем подкасте This Is Paris.

«Единственное, что у меня сейчас в духовке — это лазанья», — пошутила актриса.

По словам 40-летней знаменитости, она планирует родить, но забеременеть собирается только после свадьбы. Сестра светской львицы Ники Хилтон также подтвердила, что ее родственница не ждет ребенка.

Летом прошлого года Пэрис Хилтон признавалась изданию The Sunday Times, что заморозила яйцеклетки по совету Ким Кардашьян. Актриса мечтает о рождении разнополых двойняшек.

Пэрис Хилтон готовится выйти замуж за бизнесмена Картера Реума. Светская львица получила в подарок от возлюбленного очень дорогое и эксклюзивное помолвочное кольцо.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Заподозренная в беременности Пэрис Хилтон опровергла слухи о будущем ребенке
беременность хилтон светская львица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru