Заподозренная в беременности Пэрис Хилтон опровергла слухи о будущем ребенке

Лос-Анджелес, 28 июля. Светская львица и актриса Пэрис Хилтон ответила на слухи о ее беременности. Знаменитость сообщила, что пока не ждет ребенка.

О будущем пополнении в семье Хилтон написало издание Page Six со ссылкой на анонимный источник. СМИ сообщало, что знаменитая блондинка, скорее всего, ждет двойню. Заподозренная в беременности светская львица опровергла сведения о будущем ребенке в своем подкасте This Is Paris.

«Единственное, что у меня сейчас в духовке — это лазанья», — пошутила актриса.

По словам 40-летней знаменитости, она планирует родить, но забеременеть собирается только после свадьбы. Сестра светской львицы Ники Хилтон также подтвердила, что ее родственница не ждет ребенка.

Летом прошлого года Пэрис Хилтон признавалась изданию The Sunday Times, что заморозила яйцеклетки по совету Ким Кардашьян. Актриса мечтает о рождении разнополых двойняшек.

Пэрис Хилтон готовится выйти замуж за бизнесмена Картера Реума. Светская львица получила в подарок от возлюбленного очень дорогое и эксклюзивное помолвочное кольцо.