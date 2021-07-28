Экс-супруг Дины Немцовой не понял причину развода с избранницей

Москва, 28 июля. Брак 19-летней дочери Бориса Немцова Дины и ее молодого человека Димитрия продлился всего 240 дней. Экс-супруг девушки признался, что сам не до конца понимает причины развода.

В конце июля прошлого года Дина Немцова вышла замуж за 21-летнего студента МГУ Димитрия Матевосова. К тому моменту отношения пары длились три года и она были уверены в своих чувствах. Однако уже в мае девушка объявила о разводе. Расстались юные супруги спустя два месяца после венчания в церкви.

Не так давно Дина Немцова опубликовала в Instagram-аккаунте проникновенный пост, в котором рассказала, как тяжело ей дался этот развод. Она очень витиевато высказалась о причинах разрыва, отметив, что на это были веские основания.

«Мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить», — написала дочь Бориса Немцова в соцсетях.

Однако, что имеет в виду девушка, не понял даже ее экс-супруг. По словам Димитрия, разрыв стал для него настоящим потрясением. Он признался, что до сих пор не понял, почему же отношения с Диной закончились именно так. Он предположил, что Немцова просто была не готова к семейной жизни.

«Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать. То есть много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть, и тянут», — поделился Димитрий в беседе со «СтарХитом».

Молодой человек отметил, что ни о чем не жалеет. По словам Матевосова, в браке с Диной счастливых дней было куда больше, чем плохих. Он уверен, что получил хороший опыт и теперь будет гораздо серьезнее относиться к штампу в паспорте.

Недавно блогер Лена Миро предсказала скорый развод экс-солистке «ВИА Гры» Анне Седоковой. Певица, по мнению блогера, допустила роковую ошибку, отпустив мужа, баскетболиста Яниса Тимму одного в США.