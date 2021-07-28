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Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
Экономика
Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июля. Отмена льгот по уплате НДС является справедливой на фоне роста цен на бензин, считают представители «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

Стоимость топлива может снизиться, если власти примут решение отменить возврат НДС за продажу сырой нефти в другие страны. Нынешнее увеличение размера пошлин на экспорт энергоносителя, которое вступит в силу 1 августа, является лишь временной мерой, направленной на стабилизацию цен на бензин, пишет URA.RU.

По мнению депутатов Ионина и Ананских, нефтяники имеют двойную прибыль, так как, помимо дохода от продажи нефти за рубеж, получают еще и возмещение по НДС. Это приводит к ситуации, когда заниматься производством бензина в стране невыгодно. Отсюда и дефицит топлива, и постоянно растущие цены на него.

Несмотря на это, Независимый топливный союз считает, что стоимость бензина на российском рынке занижена. По словам главы организации Павла Баженова, продукция должна быть дороже на три-пять рублей.

Недавнее исследование показало, что по доступности бензина для населения Россия оказалась на 16-м месте среди 32-х европейских стран . На среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра топлива, сообщает «ФедералПресс».

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ндс топливо бензин нефтяники рынок топлива
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