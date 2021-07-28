Зеленский: Украина готова вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки»

Киев, 28 июля. Украина готова возобновить переговоры по стабилизации внутриполитической обстановки в рамках «нормандской четверки», заявил президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев вернется за стол переговоров, но благополучный исход процессов установления мира на юго-востоке страны зависит от России. О будущем переговоров по Донбассу Зеленский рассуждал в эфире одного из национальных телеканалов.

В «нормандский формат» входят Россия, Украина, Германия и Франция. В Москве идею очередного саммита по урегулированию ситуации в Донбассе поддерживают. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Российская Федерация, как и остальные стороны, готова к переговорам, но точная дата встречи на высшем уровне пока неизвестна.