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Спорт
Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020
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Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:09
Спорт
Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020
Скриншот игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

Варшава, 28 июля. Создатель культовой игры «Ведьмак» польская студия CD Project поздравила стрелка Виталину Бацарашкину, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

На соревнованиях российская спортсменка выступала с медальоном как у главного персонажа игры Геральта. Похоже, создатели «Ведьмака» обратили на это внимание, поэтому официальный Twitter-аккаунт проекта поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020.

«Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем», — говорится в сообщении.

Администраторы аккаунта выразили надежду, что медальон Геральта принесет удачу российской спортсменке на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. Бацарашкина завоевала золото по итогам состязаний в стрельбе с десяти метров.

Олимпийская чемпионка признавалась, что после Игр ей предстоит заняться подготовкой к свадьбе. Бацарашкина надеется, что торжественную церемонию удастся провести в этом году.

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олимпиада ведьмак Бацарашкина
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