Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020

Варшава, 28 июля. Создатель культовой игры «Ведьмак» польская студия CD Project поздравила стрелка Виталину Бацарашкину, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
На соревнованиях российская спортсменка выступала с медальоном как у главного персонажа игры Геральта. Похоже, создатели «Ведьмака» обратили на это внимание, поэтому официальный Twitter-аккаунт проекта поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020.
«Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем», — говорится в сообщении.
Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations ????— The Witcher (@witchergame) July 27, 2021
We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!
Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0
Администраторы аккаунта выразили надежду, что медальон Геральта принесет удачу российской спортсменке на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. Бацарашкина завоевала золото по итогам состязаний в стрельбе с десяти метров.
Олимпийская чемпионка признавалась, что после Игр ей предстоит заняться подготовкой к свадьбе. Бацарашкина надеется, что торжественную церемонию удастся провести в этом году.