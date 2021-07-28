Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020

Варшава, 28 июля. Создатель культовой игры «Ведьмак» польская студия CD Project поздравила стрелка Виталину Бацарашкину, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

На соревнованиях российская спортсменка выступала с медальоном как у главного персонажа игры Геральта. Похоже, создатели «Ведьмака» обратили на это внимание, поэтому официальный Twitter-аккаунт проекта поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020.

«Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем», — говорится в сообщении.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations ????



We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!



Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 — The Witcher (@witchergame) July 27, 2021

Администраторы аккаунта выразили надежду, что медальон Геральта принесет удачу российской спортсменке на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. Бацарашкина завоевала золото по итогам состязаний в стрельбе с десяти метров.

Олимпийская чемпионка признавалась, что после Игр ей предстоит заняться подготовкой к свадьбе. Бацарашкина надеется, что торжественную церемонию удастся провести в этом году.