Начальника охраны задержали в Гаити по подозрению в подготовке убийства Моиза

Порт-о-Пренс, 28 июля. На Гаити арестовали начальника службы безопасности президента Жана Лагэля Сивиля по подозрению в причастности к убийству Жовенеля Моиза. Фигурантами расследования стали также четверо полицейских и судья. Об этом сообщило издание Diario el Heraldo.

Las autoridades haitianas arrestaron a un alto funcionario que fungía como coordinador de seguridad general cuando el presidente Jovenel Moise fue asesinado. #Haiti #Crimen #JovenelMoise https://t.co/HgmdS9yDIA — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 27, 2021

По данным СМИ, гаитянские власти задержали Сивиля, также был выдан ордер на арест судьи Уэнделла Кока Телота, которого ранее уволил Моиз. Еще четырем полицейским было приказано не покидать страну.

Адвокат начальника службы безопасности Рейнольд Джорджес заявил, что арест клиента был «политически мотивирован».

Убийство президента

Президент Гаити был убит 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляли главу государства и его жену.

Согласно информации силовых служб, покушение на президента планировалось с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр Клод Жозеф. Главными организаторами выступали врач, проживающий в США Кристиан Эмманюэль Санон и бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.

Федеральное агентство новостей /

Среди ключевых участников заговора также называют президента CTU Антонио Интриаго, колумбийца, связанного с охранной компанией, Архангела Претеля, американца гаитянского происхождения Джеймса Солжема, Джонатана Ривера Гарсию. Упоминается также имя политика и адвоката Пениля Гордона Дезира, который обеспечивал нападавших оружием.

На данный момент арестовано по меньшей мере 26 человек, в том числе 18 бывших колумбийских солдат.