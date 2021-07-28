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Антонов: США не обращались к России с просьбой исключения из списка недружественных стран

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:09
Политика
Антонов: США не обращались к России с просьбой исключения из списка недружественных стран
pixabay.com

Вашингтон, 28 июля. Американские власти не просили Россию исключить США из списка недружественных государств. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

Посол России в Соединенных Штатах пояснил, что Вашингтон не обращался к Москве с такой просьбой.

Ранее стало известно, что в Женеве стартовал российско-американский саммит по стратегической стабильности. Межведомственную делегацию РФ представляет замглавы МИД Сергей Рябков. Во главе группы представителей США — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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