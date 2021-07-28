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Продажи путевок в рамках программы кешбэка продлили в России

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:22
Экономика
Продажи путевок в рамках программы кешбэка продлили в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июля. В Российской Федерации продлены продажи путевок в рамках государственной программы туристического кешбэка.

Специальные условия при реализации поездок будут действовать до 31 августа 2021 года. Такое решение было принято Федеральным агентством по туризму (Ростуризм).

«По решению Ростуризма сегодня окно продаж продлено до 31 августа», — передает пресс-центр ведомства.

Согласно предыдущему плану, реализация путевок должна была закончиться после 31 июля. В агентстве напомнили, что новый осенний этап программы Ростуризм запустил 16 июня.

Также ведомство планирует направить более 200 миллиардов рублей на развитие отельного бизнеса. Российские инвесторы смогут получить льготные кредиты, а средства будут потрачены на строительство или реконструкцию гостиниц.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее заявил, что город стал лидером программы туристического кешбэка. К ней подключились 135 организаций, а Смольный предоставил меры поддержки в объеме 4 млрд рублей, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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