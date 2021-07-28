Большие деньги не любят фриков: Роман Носиков о разгроме YouTube-каналов оппозиции

Когда-то я считал Роскомнадзор самой бестолковой структурой в России, сразу после Россотрудничества. Но настало время извиняться перед обоими.

На Россотрудничество назначили Евгения Примакова — и в структуре начались интересные инициативы и проекты. А Роскомнадзор внезапно перешел от легкообходимого блокирования сайтов к тому, чем должен был заниматься с самого начала, — к давлению на международные информационные платформы.

Принадлежащий Google сайт YouTube сообщил своим пользователям Владимиру Милову, Леониду Волкову, Любови Соболь и некоторым другим из того же террариума, что получил от Роскомнадзора требование — ограничить доступ к материалам этих «борцов с коррупцией» за биткоины.

«Получил утренний приветик от Роскомнадзора. Мой YouTube-канал пытаются заблочить», — сообщил в Twitter (с ним мы еще разберемся) Владимир Милов.

При этом YouTube сообщил, что если Милов, Волков, Соболь и остальные не удалят запрещенные материалы, то сам ресурс может быть вынужден удалить каналы, на которых они выложены.

Почему же так вышло? Да потому, что, как это нетрудно заметить, Google — это успешная коммерческая компания, которая основной целью имеет извлечение прибыли. И она у них извлекается по всему миру очень хорошо.

Особенно хорошо она извлекается из рекламы, услуг продвижения и таргетинга. И, конечно же, из маркетинговой аналитики, которую у компании заказывают различные фирмы, чтобы узнать отношение к себе, способы увеличить популярность и узнаваемость брендов и продукции. Что характерно, эти компании тоже делают это не просто так, а чтобы зарабатывать деньги.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В общем, YouTube — это когда деньги обслуживают деньги, за деньги и ради денег. Google — это когда деньги создают информацию, а информация создает деньги. Принцип понятен.

Так вот, деньги не любят, когда рядом шумят, ходят на голове или играют на гармошке фрики с красными носами. Деньги не любят, когда инструменты, созданные большими деньгами, чтобы получить еще больше денег, используют для распространения, например, скандальных фейков о вакцинах. От этого инструменты теряют респектабельность и портятся.

То есть, конечно, раньше-то было все равно. Но теперь, когда Роскомнадзор наконец дозрел до того, чтобы начать бить корпорациям по самому чувствительному месту — по их счетам и возможностям вести бизнес — теперь уже все иначе.

Дошло это пока не до всех.

«Оооо, и мне РКН с Генпрокуратурой через YouTube прислали письмо счастья. Говорят, мой канал призывает к массовым беспорядкам! Хороший, значит, канал — подписывайтесь...» — написал Леонид Волков во все том же Twitter.

Понятно, на что Волков надеется. Что он, такая важная персона, помощник аж самого Навального (кстати, кто это?), и ради него корпорацию Google могут вызвать на ковер в Вашингтоне и в приказном порядке потребовать не выполнять распоряжения Роскомнадзора.

Это возможно. Но в этом случае YouTube может потерять российский рекламный рынок. А это миллиарды.

Интересно, что важнее для США, их корпораций и лобби в политике: Леонид Волков или миллиарды?

И пока Леонид думает, мы продолжим.

pxhere.com /

Блокировка в России для самого YouTube — это не только проблемы, но и повод для новых инвестиций. Если YouTube не может выполнять требования сразу и США, и России, то логично создать новую компанию, которая будет работать именно на Россию, выполняя все требования закона.

Да, для этого придется допустить в состав акционеров российский бизнес. Или и вовсе российское государство. Но лучше половина миллиардов, чем ноль.

Я полагаю, что именно этим все и кончится. Сеть сегментируется и частично будет «национализирована». Это проще, чем создавать международные конвенции по вопросам регулирования интернета, в процессе обсуждения которых никто не сможет ни с кем договориться.

Впрочем, в итоге все равно будут выработаны общие правила игры. И что в разделенном интернете, что в каком-то другом места для Волкова и его друзей со временем будет все меньше.

Это не будет похоже на вымирание динозавров. Скорее, на вакцинацию, которую команда Навального так старательно срывала.