Дорожная авария под Тулой унесла жизнь одного человека

Тула, 28 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано под Тулой на участке федеральной трассы М2. В столкновении четырех транспортных средств погиб один и пострадали три человека.

Участниками ДТП стали автомобили Renault Sandero, Lada X Ray, Dodge RAM и грузовик Iveco. Предположительно, 45-летний водитель Renault стал справа опережать фуру в попутном направлении. Но мужчина не справился с таким маневром. Легковой автомобиль под его управлением задел грузовик, а после столкнулся с двумя другими транспортными средствами

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, находившийся за рулем Renault. Кроме того, различные травмы получили водитель и двое пассажиров «Лады». Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции проводят работу по выяснению всех деталей случившегося», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

По сведениям ФАН, погибший мужчина зарегистрирован в Подмосковье. Вероятнее всего, его действия и спровоцировали ДТП.

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