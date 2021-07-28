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Шойгу заявил, что 201-я военная база в Таджикистане будет реагировать на угрозы стране

  /   Обновлено: 28 июля 2021 11:04
Армия
Шойгу заявил, что 201-я военная база в Таджикистане будет реагировать на угрозы стране
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Душанбе, 28 июля. Военнослужащие российской 201-й военной базы окажут помощь Таджикистану при возникновении угрозы с афганской стороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, РФ не оставляет без внимания все, что происходит на границе с Афганистаном, в частности попытки террористов перейти на территорию Таджикистана. Поэтому Москва может гарантировать своему союзнику — члену Договора о коллективной безопасности помощь военнослужащих 201-й базы на случай угрозы.

«База для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии», — указал глава Минобороны.

До этого Шойгу назвал причины резкого обострения ситуации в Афганистане. По его мнению, всплеск активности террористов в Афганистане произошел на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск.

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россия афганистан шойгу таджикистан
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