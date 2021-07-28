Роскомнадзор настаивает на блокировке аккаунта Соболь в Twitter

Москва, 28 июля. Роскомнадзор призвал руководство Twitter ограничить доступ в социальную сеть для Любови Соболь, сторонницы осужденного блогера Алексея Навального.

Ранее по требованию Генеральной прокуратуры России блокировке подверглись многие интернет-ресурсы ближайших соратников Навального. В их числе также оказалась и Любовь Соболь.

Комментируя решение правоохранителей, политолог Сергей Карнаухов счел его важным и долгожданным. По его словам, только такие меры помогут остановить распространение антироссийской повестки в Сети.