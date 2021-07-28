Всеволожские спасатели вызволили застрявшего в канализационном люке кота

Всеволожск, 28 июля. Любопытство едва не погубило уличного кота, который решил посмотреть, что скрывается в канализационном люке. Спасатели вовремя пришли ему на помощь.

Инцидент произошел на Александровской улице во Всеволожске. Питомец просунул голову в канализационный люк и застрял. Неравнодушные очевидцы позвонили спасателя, и те оперативно выехали на помощь. Сотрудники МЧС помогли животному выбраться на волю, после чего кот сбежал в кусты. Помощь ветеринара ему не понадобилась.

Ранее два гида на Сахалине спасли молодого сивуча, который запутался в сетях, сообщал портал Deita. Инцидент произошел в районе маяка Анива, где проходила туристическая поездка.