Полиция проводит обыски у родителей главреда The Insider Доброхотова

Москва, 28 июля. СМИ сообщают об обысках в квартире родителей главного редактора СМИ-иноагента The Insider1 Романа Доброхотова.
Ранее силовики провели обыск в доме самого главреда The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Данные мероприятия связаны с уголовным делом о клевете.
Уточняется, что Доброхотов оклеветал нидерландского журналиста Ван дер Верффа. Данную информацию опубликовал адвокат потерпевшего.
1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.