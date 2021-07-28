Полиция проводит обыски у родителей главреда The Insider Доброхотова

Москва, 28 июля. СМИ сообщают об обысках в квартире родителей главного редактора СМИ-иноагента The Insider1 Романа Доброхотова.

Ранее силовики провели обыск в доме самого главреда The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Данные мероприятия связаны с уголовным делом о клевете.

Уточняется, что Доброхотов оклеветал нидерландского журналиста Ван дер Верффа. Данную информацию опубликовал адвокат потерпевшего.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.