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Красноярскому дачнику помогли достать упавшую в люк корову
Общество
Красноярскому дачнику помогли достать упавшую в люк корову
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Красноярск, 28 июля. Операция по спасению коровы завершилась благополучно в Дивногорске. Животное провалилось в люк в районе садового товарищества.

По словам дачника, его любимица шла по дороге и наступила на лист фанеры, которая, как оказалось, прикрывала колодец. Животное упало в яму, хозяин оценил обстановку и понял, что самостоятельно не сможет вытащить корову.

К колодцу со сточными водами подогнали грузовик с манипулятором. Освободить «пленницу» удалось не сразу — сначала пришлось приподнимать за разные части, чтобы закрепить веревки.

Два гида на Сахалине не остались равнодушными к попавшему в сети сивучу. Они освободили животное, которое от испуга пыталось укусить спасителей, сообщало Deita.

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