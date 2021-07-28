Владимир Путин поприветствовал участников саммита «Россия — исламский мир»

Москва, 28 июля. Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического саммита «Россия — исламский мир», который проходит в Казани.

По словам главы государства, Москва всегда поддерживала с мусульманскими странами дружественные и конструктивные отношения.

Владимир Путин выразил надежду, что дискуссии во время саммита будут продуктивными. Они помогут наметить новые формы и механизмы сотрудничества, добавил лидер.

Президент России ранее провел переговоры со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Владимир Путин приветствовал его в Кремле на арабском языке.