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Тысячи спасателей направлены на ликвидацию природных пожаров в Якутии

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:48
Происшествия
Тысячи спасателей направлены на ликвидацию природных пожаров в Якутии
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 28 июля. Сотрудники МЧС продолжают работать в Якутии, где горят леса.

Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки было привлечено 1838 человек и 258 единиц техники. В том числе применялась авиация. На территории Вилюйского и Горного районов был задействован самолет Ан-26 «Циклон». Авиация МЧС России используется в том числе для переброски личного состава лесоохраны.

Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае. Сначала горел гектар болота урочища Суходол. Площадь пожара на следующий день увеличилась до 84 гектаров.

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