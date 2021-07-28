Тысячи спасателей направлены на ликвидацию природных пожаров в Якутии

Якутск, 28 июля. Сотрудники МЧС продолжают работать в Якутии, где горят леса.

Как стало известно ФАН, за прошедшие сутки было привлечено 1838 человек и 258 единиц техники. В том числе применялась авиация. На территории Вилюйского и Горного районов был задействован самолет Ан-26 «Циклон». Авиация МЧС России используется в том числе для переброски личного состава лесоохраны.

Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае. Сначала горел гектар болота урочища Суходол. Площадь пожара на следующий день увеличилась до 84 гектаров.