Эфир: Как проходит реабилитация первых подопечных в конном клубе «Новополье»



В среду, 28 июля, с 11.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой представители конного клуба «Новополье», рассказывают, как с помощью иппотерапии проходит реабилитация детей-инвалидов.

Президент России Владимир Путин узнал о существовании конного клуба под Петербургом от ветерана войны Зинаиды Корневой. Ветеран в ходе прямой линии рассказала президенту о проблемах с достройкой реабилитационного центра, и глава государства дал поручение Общероссийскому народному фронту (ОНФ) взять на контроль завершение строительства. ОНФ включился в работу, подключил социально ответственный бизнес к достройке семейного реабилитационно-досугового центра. И вот уже клуб принял на реабилитацию 60 детишек.

О конном клубе «Новополье» и методах иппотерапии на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот» рассказывают:

Андрей Рябоконь , глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;

, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге; Светлана Лытко , председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта);

, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта); Анна Лаппе , директор по развитию конноспортивного клуба;

, директор по развитию конноспортивного клуба; Оксана Могучая, мама ребенка с ограниченными возможностями.

Торжественное открытие центра состоится 6 августа. Возможно, открывать центр будет лично Владимир Путин.