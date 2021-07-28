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Эфир: Как проходит реабилитация первых подопечных в конном клубе «Новополье»
Общество
Эфир: Как проходит реабилитация первых подопечных в конном клубе «Новополье»
pixabay.com  / 


В среду, 28 июля, с 11.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой представители конного клуба «Новополье», рассказывают, как с помощью иппотерапии проходит реабилитация детей-инвалидов.

Президент России Владимир Путин узнал о существовании конного клуба под Петербургом от ветерана войны Зинаиды Корневой. Ветеран в ходе прямой линии рассказала президенту о проблемах с достройкой реабилитационного центра, и глава государства дал поручение Общероссийскому народному фронту (ОНФ) взять на контроль завершение строительства. ОНФ включился в работу, подключил социально ответственный бизнес к достройке семейного реабилитационно-досугового центра. И вот уже клуб принял на реабилитацию 60 детишек. 

О конном клубе «Новополье» и методах иппотерапии на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот» рассказывают:

  • Андрей Рябоконь, глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге;
  • Светлана Лытко, председатель правления конноспортивного клуба, эксперт НФ ИАКС (Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта);
  • Анна Лаппе, директор по развитию конноспортивного клуба;
  • Оксана Могучая, мама ребенка с ограниченными возможностями.

Торжественное открытие центра состоится 6 августа. Возможно, открывать центр будет лично Владимир Путин.

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