Переговоры России и США по стратегической стабильности стартовали в Женеве

Женева, 28 июля. Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности начались в Швейцарии. Об этом сообщили источники СМИ в делегациях стран.

Встреча перешла за закрытыми дверями. В рамках обсуждений стороны надеются прийти к соглашению по ряду вопросов касательно удержания и укрепления стратегической стабильности. Ожидается, что переговоры пройдут в ключе договоренностей, достигнутых на июньском саммите Россия — США.

Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном после женевских консультаций. Об этом ранее заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.