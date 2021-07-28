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Переговоры России и США по стратегической стабильности стартовали в Женеве

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:50
Политика
Переговоры России и США по стратегической стабильности стартовали в Женеве
Федеральное агентство новостей

Женева, 28 июля. Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности начались в Швейцарии. Об этом сообщили источники СМИ в делегациях стран.

Встреча перешла за закрытыми дверями. В рамках обсуждений стороны надеются прийти к соглашению по ряду вопросов касательно удержания и укрепления стратегической стабильности. Ожидается, что переговоры пройдут в ключе договоренностей, достигнутых на июньском саммите Россия — США.

Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном после женевских консультаций. Об этом ранее заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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россия сша стратегическая стабильность
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