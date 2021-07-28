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Запрет Россельхознадзора может повлиять на производство сигарет в России

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:46
Экономика
Запрет Россельхознадзора может повлиять на производство сигарет в России
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Москва, 28 июля. Введенный Россельхознадзором запрет на ввоз табака из нескольких стран на фоне обнаружения в импорте мухи-горбатки может привести к приостановке производства сигарет в России.

Письмо с предупреждением о возможной приостановке работы производителей табачных изделий направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов. Поставки сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави попали под действие запрета. Уточняется, что данный вредитель неспецифичен для табака. В основном муха-горбатка распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.

Попавшие под запрет сорта табака применяются в 90% смесей, которые используют российские фабрики, отметил Воронцов. В России и других странах их выращивать невозможно. Прекращение импорта может привести к приостановке производства, а руководителям компаний придется отправить сотрудников в «вынужденный» отпуск, пишет «ФедералПресс».

В Минфине РФ ранее разработали проект госрегулирования производства и оборота табака. Предлагается ввести лицензии на производство и оптовые продажи табачных изделий.

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