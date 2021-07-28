Цукерберг анонсировал новый масштабный интернет-проект

Сан-Франциско, 28 июля. Глава Facebook Марк Цукерберг набирает команду для создания собственной «метавселенной» — проекта, который должен объединить физическую, виртуальную и дополненную реальности.

Особенностью «метавселенной» должна стать возможность для пользователей ощущать присутствие другого человека через цифровые пространства, рассказал вице-президент Facebook Эндрю Босворт, отвечающий за технологии AR и VR.

«Для полного видения «метавселенной» нам нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую», — объяснил он.

Глава компании Марк Цукерберг оценивает потенциальное время разработки в пять лет, после чего проект будет интегрирован в социальную сеть, пишет INFOX.

Между тем Facebook ожидают судебные разбирательства с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Политик намерен обжаловать блокировку своего аккаунта после событий января 2021 года.