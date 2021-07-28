Эфир: Почему российские дети и подростки все чаще страдают ожирением

В среду, 28 июля, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблеме ожирения российских детей и подростков.
Минздрав России сообщил о массовом ожирении российских школьников. Больше всего детей до 14 лет, страдающих ожирением, в 2020 году было зарегистрировано в Оренбургской, Костромской и Рязанской областях. Реже страдают ожирением дети из Чечни, Севастополя и Приморского края. Такие данные озвучили в ведомстве, опираясь на статистику.
Почему российские дети оказались подвержены этому недугу? В чем кроются причины — в качестве пищи или в ее количестве? Какие мифы о питании детей загоняют родителей в ловушку? Насколько велико влияние рекламы и СМИ на пищевые привычки человека? Может ли правильно организованное школьное питание остановить эпидемию ожирения?
На эти и другие вопросы на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» отвечают специалисты — врачи, диетологи, политики.
- Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов;
- Анна Завьялова, врач-диетолог клиники Педиатрического университета, доцент кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врач-педиатр высшей категории;
- Валерий Ромацкий, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт;
- Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН.
Гости студии объясняют причины детского ожирения и дают рекомендации родителям, которые обеспокоены излишним весом своих детей.