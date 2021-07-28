Крымские татары предложили Турции признать полуостров российским

Симферополь, 28 июля. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал власти Турции признать Крым частью Российской Федерации.

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал ранее заявил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса полуострова. Однако Россия должна признать независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.

По словам Умерова, если Анкара желает поддержать крымских татар, то регион необходимо признать частью России.

«Мы дома, и это наш выбор», — подчеркнул спикер.

Он напомнил, что Россия не требует признать статус полуострова. Крым де-факто и де-юре является частью государства. Это поддержало большинство участников референдума. Умеров уверен, что признание статуса полуострова необходимо странам, которые желают выстроить конструктивные взаимоотношения с Россией, пишет РИА Новости.

Ранее крымский парламентарий Юрий Гемпель назвал неуместным заявление турецкого профессора о признании Крыма и Северного Кипра. По его словам, торг в этом вопросе исключен.