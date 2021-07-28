Компания Microsoft увеличила прибыль за прошедший финансовый год

Вашингтон, 28 июля. Отчет за истекший финансовый год представила IT-компания Microsoft. Уже десять месяцев ее показатели превышают прогнозы аналитиков.

Чистая прибыль производителя программного обеспечения за 2020–2021 финансовый год выросла на 38% и составила 61,3 млрд долларов, сообщается в документе. Выручка компании за отчетный период, завершившийся 30 июня, увеличилась на 18%, до 168,1 млрд долларов. Операционная прибыль в сравнении с прошлым годом прибавила 32% и составила 69,9 млрд долларов.

Результаты говорят о том, что компания добивается роста прибыли, когда удовлетворяет потребности своих клиентов на различных рынках, отметил главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла.

Продажи Microsoft в четвертом квартале прошедшего года выросли на 21%, до 46,2 млрд долларов, тогда как ожидалось, что они составят 44,3 млрд долларов.

В преддверии публикации данных крупнейших американских компаний за последний квартал основные индексы США снижались, фондовые биржи демонстрировали ослабление.