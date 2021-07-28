В США вновь предрекают глобальную «кошмарную» войну. Колонка Евгения Беня

В журнале The National Interest в прошлом верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис и ветеран боевых действий, писатель Эллиот Акерман предложили сценарий «кошмарной» мировой войны в 2034 году. Авторы предупреждают, что столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к «глобальному пожару». Такое развитие событий они описали и в своей книге «2034: роман о следующей мировой войне». Ставридис и Акерман уверены, что в ближайшем будущем на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника, а огневые столкновения будут проходить одновременно с масштабными хакерскими атаками на системы противника.

Теперь страны продолжают создавать и приобретать вооружения для традиционных войн, но в условиях новой реальности США придется обучать небольшие группы спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий, пишут авторы статьи.

Американские военные и разного рода эксперты уже не раз предсказывали глобальную войну с Россией и Китаем, а Пентагон делает ставку на бурное развитие автономной военной техники, управляемой сугубо искусственным интеллектом.

Военно-воздушные силы США регулярно проводят учения для моделирования крупномасштабных сражений великих держав, готовясь таким образом к третьей мировой войне. Такое мнение высказывал обозреватель Крис Осборн весной этого года в том же журнале National Interest. По его словам, в ходе ежегодной игры Red Flag ВВС США сталкиваются с «опытным и хорошо вооруженным противником», который называется «красной командой». В ее арсенале есть передовые технологии, высокотехнологичные самолеты пятого поколения и средства ПВО.

«Тактика воздушного боя остается основным направлением в сценариях учений Red Flag, однако также учитываются угрозы, которые могут появиться в космосе и киберпространстве», — рассказал Осборн, напомнивший, что в докладе ВВС США целями этих учений названы подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне и готовность реагировать и преодолевать многие вражеские препятствия на пути к успеху миссии.

Как сообщал в конце прошлого года newinform.com, американский военный обозреватель Майкл Пек опубликовал материал, в котором разъяснил, что США и раньше реально собирались развязать третью мировую войну. Согласно имеющейся информации, в 1960-х в планах США по ядерной войне основная роль отводилась уничтожению СССР и Китая как «жизнеспособных обществ». Проект сводился к осуществлению единого комплексного оперативного плана, который должен был регулировать военные цели и стратегию.

В сентябре 2019 года в Штатах описали симуляционную модель войны между Россией и США с использованием ядерного оружия в случае эскалации конфликта с применением обычных вооружений. Сотрудники Принстонского университета, работавшие над этой симуляцией, между прочим, предупредили, что в нынешних условиях вероятность воплощения их теоретических расчетов все больше возрастает.

Как пишет The Independent, по мнению этих ученых, уже в первые часы ядерного конфликта погибнут 34 млн человек, а 57 млн пострадают. При этом аналитики прошли мимо дальнейших потерь, вызванных, например, распространением радиоактивных осадков. Исследователи считают, что после первых ударов развернется тактическая ядерная война в Европе. Россия на этом этапе с помощью ракет малой дальности и авиации сможет применить 300 ядерных боеголовок, что превратит Европу в пепел, а НАТО, также задействовав авиацию и ракеты, использует против России около 180 боеголовок.

ФБА «Экономика сегодня» /

На следующей стадии последуют сотни новых ударов, в результате которых противоборствующие стороны попытаются уничтожить вражеские ядерные силы. Вашингтон обрушит боеголовки на Россию, а Москва нанесет удары по территории Соединенных Штатов от побережья до побережья. Затем по противнику ударят уцелевшие субмарины. Целями станут города. Отмечается, что на крупные города может обрушиться до десятка ракет.

Ученые подчеркивают, что зловещая симуляция кошмара была создана на основе реальной расстановки сил, с учетом действительных целей и вычисленного потенциального количества жертв.

Все тот же журнал The National Interest публиковал прогноз возможного возникновения третьей мировой войны, который приводил профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли. Ученый указал на четыре региона мира, где она, скорее всего, может вспыхнуть: Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

Согласно рассуждениям Фарли, изложенным в 2018 году, впервые после 1945 года конфликт между великими державами снова находится на повестке. Глобальной угрозы вообще не существовало в течение двух десятилетий после падения Берлинской стены. Она не была столь сильной даже в годы холодной войны. Ныне новыми обстоятельствами являются усиление могущества Китая и «по-видимому, полное отвержение Россией международного порядка», подразумевая отказ Москвы безоговорочно принимать западную политику, которая направлена против жизненно важных интересов РФ в сфере безопасности. То есть посыл к войне видится уже в самих по себе естественных интересах России.

Вместе с тем американские военные службы ныне интенсивно работают над темой потенциальных попыток поражения и разрушения системы кибер-управления армией и обороной в целом у противоборствующей стороны. Над внедрением ИИ в полуавтономные и автономные транспортные средства, включая истребители, БПЛА, наземную технику и военно-морские корабли. В частности, исследовательская лаборатория ВВС США трудится над созданием беспилотных истребителей на базе моделей F-16, F-35 или F-22.

af.mil / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers

До конца 2021 года американцы планируют испытать ИИ на небольших БПЛА. Прогнозируется, что они будут при этом управляться нейросетью вообще без какой-либо текущей помощи со стороны человека. Едва ли в США, сделав ставку на моделирование автономного от человека комплексного управления боевыми БПЛА искусственным интеллектом, в полной мере отдают себе отчет, чем все это может обернуться.

Если же допустить, что в недалеком будущем будет создан ИИ, способный самостоятельно управлять широкомасштабной войной, то от подобного достижения не столь далеко до страшной общечеловеческой катастрофы. Ведь у искусственного интеллекта нет и не может быть сдерживающего начала, связанного с так или иначе присущими человеку морально-нравственными представлениями и тяготением к самосохранению.