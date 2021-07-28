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«ФАН повсюду»: Нагорный Карабах — история этнополитического конфликта
Весь мир
«ФАН повсюду»: Нагорный Карабах — история этнополитического конфликта
Global Look Press  /  Victor Lukarevskiy

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Баку и Ереван постоянно обвиняют друг друга в обстрелах позиций в приграничных районах, сообщают о погибших и раненных, несмотря на соглашение о перемирии, подписанное при посредничестве России 10 ноября 2020 года. Очередное обострение в регионе произошло в мае 2021-го, когда Армения заявила, что ВС Азербайджана продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу.

Сегодня, 28 июля, Россия предложила сторонам объявить о прекращении огня на границе с 9:00 по московскому времени. Баку с Ереваном инициативу российской стороны приняли.

Когда зародился нагорнокарабахский конфликт, как этот вопрос решили при советской власти и о развитии событий в современной истории в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает военный писатель Евгений Норин.

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В выпуске:

Кто впервые обратил внимание на двойственность положения Карабаха? 

Когда проблема начала оформляться в современном виде?

Как вопрос Нагорного Карабаха разрешила советская власть?

Обострение национальных конфликтов в период перестройки и последние операции Советского Союза по замирению сторон.

Формирование силовых структур Арменией и Азербайджаном после распада СССР.

Какие преимущества были у Армении и что мешало Азербайджану в войне 1992-1994 гг.?

Итоги первой войны в Нагорном Карабахе.

Состояние вооруженных сил обеих сторон к 2020 году.

Приход к власти в Армении Никола Пашиняна и ужесточение риторики по карабахскому вопросу.

Что мешало Армении обратиться к России за помощью по линии ОДКБ?

Какой момент стал переломным во второй войне в Нагорном Карабахе?

Результаты конфликта 2020 года.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: Нагорный Карабах — история этнополитического конфликта
азербайджан армения нкр карабах евгений норин
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