Экс-супруга принца Эндрю вспомнила об оскорбительном поступке Кейт Миддлтон и ее мужа

Лондон, 28 июля. Бывшая жена сына Елизаветы II принца Эндрю, писательница и телеведущая Сара Фергюсон прокомментировала оскорбительный поступок принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

В 2011 году состоялась торжественная церемония бракосочетания герцога и герцогини Кембриджских. На свадьбе присутствовали все родственники жениха и невесты, но экс-супруга сына королевы приглашения не получила.

Этот поступок принца Уильяма и Кейт Миддлтон бурно обсуждался в СМИ и был назван оскорбительным. При этом сама Фергюсон не считает, что заслуживала приглашения на свадьбу.

«На самом деле я улетела в Таиланд, чтобы быть подальше от всего этого и спокойно восстановить силы», — вспомнила писательница в интервью журналу Town & Country.

Предполагается, что телеведущую не позвали на свадьбу, поскольку она якобы обещала одному из репортеров связать его с принцем Эндрю за вознаграждение в 700 тысяч долларов. Постепенно отношения Фергюсон с королевской семьей снова наладились. В 2018 году она стала гостьей на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

Сара Фергюсон вышла замуж за сына королевы в 1986 году, и их брак продлился десять лет. Писательница является матерью принцесс Беатрис и Евгении.

Кейт Миддлтон и ее муж воспитывают троих детей. Супруги уже готовят старшего сына Джорджа к восхождению на королевский престол.