Мантуров поддержал производство кремния для солнечных батарей в Чувашии

Чебоксары, 28 июля. Создание первого в Российской Федерации производства поликристаллического кремния для солнечных панелей поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Предложение и проект выдвинула компания «Хевел», которая работает в сфере фотовольтаики и возобновляемых источников энергии. Ее представители беседовали с главой Минпромторга о создании в Чувашии производства кремния для солнечных панелей.

«Мы сегодня подробно обсуждали вопрос по созданию еще одного производства по обеспечению проекта «Хевел» сырьем... Я думаю, что будет очень правильно организовать это производство здесь же, в Чувашской Республике», — отметил министр.

Наращивание собственной структуры по созданию солнечных модулей даст России возможность укрепить свою энергобезопасность. Именно зеленые технологии оказались одной из немногих отраслей, которые чувствовали себя уверенно на фоне энергетического кризиса пандемии.

Светофоры, работающие от солнечной энергии и привлекающие внимание водителей к сложному участку дороги, продолжат устанавливать в Северной столице. С 2012 года такие импульсные индикаторы появились по 725 адресам, а до конца 2021-го ими оборудуют еще 55 нерегулируемых переходов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».