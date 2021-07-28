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Лента
28 июля 11:24
11:19
Общество
Власти Сочи ограничили строительство многоквартирных домов в городе
11:16
Происшествия
Специалисты обследуют пострадавший от взрыва дом в Барнауле
11:13
Экономика
Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
11:13
Весь мир
Начальника охраны задержали в Гаити по подозрению в подготовке убийства Моиза
11:12
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди
11:12
Политика
Зеленский: Украина готова вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки»
11:11
Общество
Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»
11:09
Спорт
Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020
11:08
Общество
Эфир: Как проходит реабилитация первых подопечных в конном клубе «Новополье»
11:08
Общество
Большие деньги не любят фриков: Роман Носиков о разгроме YouTube-каналов оппозиции
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«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди

28 июля — День крещения Руси. Праздник отмечается в день памяти князя Владимира Красное Солнышко. Именно он в 988 году провел обряд крещения Руси

В 1914 году в этот день началась Первая мировая война. Поводом для масштабных боевых действий стал конфликт между Австро-Венгрией и Сербией. За четыре года войны погибло более 18 миллионов человек.

Когда в России прошел первый волейбольный матч и какой известный советский актер отметил бы сегодня свой 98-й день рождения — расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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