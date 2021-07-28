«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди

28 июля — День крещения Руси. Праздник отмечается в день памяти князя Владимира Красное Солнышко. Именно он в 988 году провел обряд крещения Руси

В 1914 году в этот день началась Первая мировая война. Поводом для масштабных боевых действий стал конфликт между Австро-Венгрией и Сербией. За четыре года войны погибло более 18 миллионов человек.

Когда в России прошел первый волейбольный матч и какой известный советский актер отметил бы сегодня свой 98-й день рождения — расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».