Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 11:24
11:19
Общество
Власти Сочи ограничили строительство многоквартирных домов в городе
11:16
Происшествия
Специалисты обследуют пострадавший от взрыва дом в Барнауле
11:13
Экономика
Депутаты считают справедливой отмену возврата НДС нефтяникам
11:13
Весь мир
Начальника охраны задержали в Гаити по подозрению в подготовке убийства Моиза
11:12
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 28 июля, праздники, факты, люди
11:12
Политика
Зеленский: Украина готова вернуться к переговорам в формате «нормандской четверки»
11:11
Общество
Компании Москвы присоединятся к акции «День без турникета»
11:09
Спорт
Официальный аккаунт «Ведьмака» в Twitter поздравил Бацарашкину с победой на ОИ-2020
11:08
Общество
Эфир: Как проходит реабилитация первых подопечных в конном клубе «Новополье»
11:08
Общество
Большие деньги не любят фриков: Роман Носиков о разгроме YouTube-каналов оппозиции
Все новости

Раскрыто имя соведущего Ольги Бузовой в шоу «Звезды в Африке»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:11
Шоу-бизнес
Раскрыто имя соведущего Ольги Бузовой в шоу «Звезды в Африке»
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 28 июля. Недавно Ольга Бузова вернулась в Москву из ЮАР, где снималось новое шоу ТНТ. Теледива активно рассказывала о проекте в соцсетях, скрывая только одно — имя своего соведущего.

Целый месяц Бузова провела в ЮАР на съемках нового реалити-шоу ТНТ под названием «Звезды в Африке». Исполнительница хита «Мало половин» с удовольствием делилась с поклонниками снимками и видео из жаркой страны. Активно телевида рассказывала и о грядущем проекте. Однако она все это время хранила главную интригу — кто стал ее соведущим в шоу.

Создатели проекта не стали тянуть до премьеры и раскрыли имя напарника Ольги Бузовой. Оказалось, что со звездой «Дома-2» выживать в Африку отправился Михаил Галустян. Судя по всему, это будет эффектное возвращение юмориста на канал ТНТ, где он не появлялся около двух лет. Продюсеры с уверенностью заявили, что шоу ТНТ по масштабности и зрелищности превзойдёт «Последнего героя». Участниками проекта стали 16 звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых тиктокер Даня Милохин, актриса Анна Хилькевич и блогер Юлия Гаврилина.

Михаил Галустян успешно скрывал свое пребывание в Африке вместе с Бузовой. Юморист в соцсетях публиковал снимки из Сочи, что сбило с толку его фанатов. Фотографии он сделал еще во время съемок клипа «Меня прет от тебя», где главную роль исполнила сестра теледивы Анна Бузова. Галустян так реалистично изображал страсть на съемочной площадке, что фанаты заподозрили его в романе с Анной.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Раскрыто имя соведущего Ольги Бузовой в шоу «Звезды в Африке»
галустян бузова шоу звезды в африке
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru