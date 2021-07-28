Раскрыто имя соведущего Ольги Бузовой в шоу «Звезды в Африке»

Москва, 28 июля. Недавно Ольга Бузова вернулась в Москву из ЮАР, где снималось новое шоу ТНТ. Теледива активно рассказывала о проекте в соцсетях, скрывая только одно — имя своего соведущего.

Целый месяц Бузова провела в ЮАР на съемках нового реалити-шоу ТНТ под названием «Звезды в Африке». Исполнительница хита «Мало половин» с удовольствием делилась с поклонниками снимками и видео из жаркой страны. Активно телевида рассказывала и о грядущем проекте. Однако она все это время хранила главную интригу — кто стал ее соведущим в шоу.

Создатели проекта не стали тянуть до премьеры и раскрыли имя напарника Ольги Бузовой. Оказалось, что со звездой «Дома-2» выживать в Африку отправился Михаил Галустян. Судя по всему, это будет эффектное возвращение юмориста на канал ТНТ, где он не появлялся около двух лет. Продюсеры с уверенностью заявили, что шоу ТНТ по масштабности и зрелищности превзойдёт «Последнего героя». Участниками проекта стали 16 звезд российского шоу-бизнеса, в числе которых тиктокер Даня Милохин, актриса Анна Хилькевич и блогер Юлия Гаврилина.

Михаил Галустян успешно скрывал свое пребывание в Африке вместе с Бузовой. Юморист в соцсетях публиковал снимки из Сочи, что сбило с толку его фанатов. Фотографии он сделал еще во время съемок клипа «Меня прет от тебя», где главную роль исполнила сестра теледивы Анна Бузова. Галустян так реалистично изображал страсть на съемочной площадке, что фанаты заподозрили его в романе с Анной.