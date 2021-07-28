ВОЗ объяснила, нужна ли прививка от COVID-19 при наличии антител

Вашингтон, 28 июля. Согласно исследованиям, иммунитет к коронавирусу сохраняется от 3 до 8 месяцев. При каком уровне антител нужна повторная прививка, мнения врачей расходятся.

С конца мая в России стремительно распространяется новый штамм коронавируса «Дельта». Медики говорят, что эта разновидность более заразна, чем предыдущая, и поражает в большей степени молодых людей и подростков. Вирус могут подхватить и те, кто переболел первым типом. Наличие антител к COVID-19 не спасает от заражения.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививаться и тем, кто уже переболел COVID-19, и тем, кто не болел и не имеет антител к вирусу. Основная причина — пока нет точной информации, как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19. И вторая причина — количество антител ничего не говорит об уровне защиты. Оптимальное их количество пока ученым неизвестно.

Программа ревакцинации от коронавируса началась в Москве. Все желающие могут привиться «Спутником V» и «Спутником Лайт» в любом пункте вакцинации.