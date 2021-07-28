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Проигравшая Пригожину суд «Медуза» признала свои ошибки

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:35
Политика
Проигравшая Пригожину суд «Медуза» признала свои ошибки
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 28 июля. Компания Medusa project SIA готова выплатить компенсации за причинение морального вреда бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Medusa project SIA ("Медуза", СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) выразило готовность понести заслуженное наказание в рамках исполнения решения Московского городского суда. Издание уже запросило реквизиты для уплаты компенсации причинения морального вреда в пользу бизнесмена Евгения Пригожина.

Московский городской суд 24 мая 2021 года вынес апелляционное определение по иску предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации за распространение оскорбительных и недостоверных сведений изданием Medusa project SIA. Судебный орган признал, что публикуемая в СМИ информация была недостоверной. Журналистов обязали удалить материалы, которые стали предметом для иска, и обнародовать опровержение.

Проигравшая Пригожину суд «Медуза» признала свои ошибки
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

«Юридическая служба компании «Конкорд» с уважением относится к готовности СМИ Medusa project SIA признать свои ошибки и выражает надежду на то, что впредь СМИ будут проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ», — сказано в сообщении.

Евгений Пригожин ранее предложил юристам Medusa project SIA помощь с разъяснением статуса иностранного агента. Предприниматель посоветовал журналистам антироссийского издания не брать деньги у врагов и жить счастливо.

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