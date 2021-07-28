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Азербайджан согласился с предложением Москвы о прекращении огня на границе с Арменией

  /   Обновлено: 28 июля 2021 10:07
Армия
Азербайджан согласился с предложением Москвы о прекращении огня на границе с Арменией
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Баку, 28 июля. Военнослужащие Азербайджана готовы прекратить огонь на границе с Арменией согласно предложению, поступившему от российских властей, сообщили в азербайджанском минобороны.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе прекращаются 28 июля в 09:00 по московскому времени, подтвердили в военном ведомстве Азербайджана.

«Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе», — отмечается в релизе минобороны Азербайджана.

При этом представители ведомства сообщили о продолжении обстрелов азербайджанских войск армянскими военнослужащими с использованием минометов и танков. Ранее в МО Азербайджана опровергли сообщения об открытии огня по гражданским объектам на армянской территории.

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Армения россия азербайджан
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