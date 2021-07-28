Азербайджан согласился с предложением Москвы о прекращении огня на границе с Арменией

Баку, 28 июля. Военнослужащие Азербайджана готовы прекратить огонь на границе с Арменией согласно предложению, поступившему от российских властей, сообщили в азербайджанском минобороны.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе прекращаются 28 июля в 09:00 по московскому времени, подтвердили в военном ведомстве Азербайджана.

«Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе», — отмечается в релизе минобороны Азербайджана.

При этом представители ведомства сообщили о продолжении обстрелов азербайджанских войск армянскими военнослужащими с использованием минометов и танков. Ранее в МО Азербайджана опровергли сообщения об открытии огня по гражданским объектам на армянской территории.